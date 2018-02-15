Коллективу Мурманской городской детской поликлинике № 4 приготовили сюрприз к 40-летию

В 40 лет жизнь только начинается, так считают сотрудники детской городской поликлиники № 4, которая отпраздновала свой юбилей.

40 лет, именно столько в январе этого года исполнилось Мурманской городской детской поликлинике № 4. За все эти годы учреждение заслужило большое доверие среди населения. А работающие в его стенах специалисты, исключительно профессионалы своего дела. Участниками мероприятия стали и представители городских властей, которые также по достоинству оценили уровень работы поликлиники.

- Это один из самых крупных врачебных участков, который у нас есть в городе Мурманске, - отметила Надежда Максимова, депутат Мурманской областной Думы. – Здесь врачи достойно справляются с тем, чтобы обеспечивать вызовы северян, чтобы обеспечивать чёткую маршрутиризацию своих маленьких пациентов, поэтому коллективу есть чем гордиться.

Первых пациентов учреждение приняло в новом, отдельно стоящем пятиэтажном здании по улице Бочкова, 1, в январе 1978 года. В настоящее время поликлиника обслуживает 17 тысяч детей. Она оказывает не только амбулаторную помощь, но и проводит курсы восстановительного лечения в условиях дневного стационара. А с 2009 года в поликлинике функционирует «Сенсорная комната», которая широко используется в работе с детьми логопедом. Индивидуальные занятия создают уникальные возможности снятия мышечного и психоэмоционального напряжения у детей, страдающих заиканием. Всё это говорит о высоком профессионализме администрации и работников поликлиники.

- 40 лет - знаковый возраст для такого учреждения, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Я поздравляю всех сотрудников этой поликлиники с этим праздником, желаю всем крепкого здоровья, благополучия! Благодарю всех за то, что они так бережно охраняют здоровье наших маленьких мурманчан. Я уверен, что всё будет хорошо у этой поликлиники.

Дмитрий Филиппов отметил, что совместно с региональным Минздравом готовится крупный подарок для учреждения в честь его 40-летнего юбилея. Но пока глава не рассказал, что конкретно это будет. Представители администрации города поздравили всех с праздником и наградили лучших работников медучреждения. А также для всех гостей мероприятия прозвучали вокальные и инструментальные номера в исполнении творческих коллективов города.