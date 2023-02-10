Коллективу одной из бригад судоремонтного предприятия «Нерпа» в Снежногорске присвоено имя погибшего на СВО добровольца Олега Овчаренко

Как только в стране было объявлено о начале частичной мобилизации, мужчины стали ждать повестки из военкоматов, а вот снежногорец Олег Овчаренко вызвался добровольцем. О своём намерении уйти на фронт объявил коллегам – судокорпускникам-ремонтникам 38-й бригады.

Сказать, что специалисты испытали шок, – ничего не сказать. Признаются, что поддержать решение Олега было сложно, ведь у него прекрасная семья: жена и трое детей.

Денис Алексеев, бригадир бригады №28 СРЗ «Нерпа»: «Его слова были такими: «Пусть 20-летние детей рожают, а я уже нарожался».

А спустя месяц после отбытия в зону спецоперации, семья и друзья получили печальную весть: Овчаренко погиб…

Назвать бригаду именем погибшего товарища предложили бывшие коллеги. Вопрос был единогласно поддержан на собрании трудового коллектива, инициативу одобрило и руководство завода. В декабре прошлого года бригаде официально присвоили имя Олега Овчаренко.

Юрий Бузин, заместитель директора по работе с персоналом СРЗ «Нерпа»: «Он наш товарищ, которого мы уважали. Они очень хорошо о нём отзывались, гордились, что он работает у них. И действительно, это был человек, который хорошо вкалывал, поэтому мы хотим сохранить его имя».

За право называться именной бригадой нужно побороться - быть лучшей по результатам работы, иметь высокие показатели и не иметь нарушений трудовой дисциплины. Для рабочих - это большая ответственность и честь.

Об Олеге товарищи отзываются тепло. Он пришёл в коллектив в 2017 году, в разгар работ по утилизации плавтехбазы «Лепсе», позже участвовал в демонтаже оборудования ледоколов «Сибирь» и «Арктика».

Денис Алексеев, бригадир бригады №28 СРЗ «Нерпа»: «Я таких людей за свою жизнь не видел: это человечище, во всём!».

Роман Чебыкин, мастер цеха №15 СРЗ «Нерпа»: «Грамотный работник, за любую работу брался, стремился выполнить её качественно. Прекрасный семьянин. С ним всего было о чём поговорить, найти общий язык».

Не осталась один на один с бедой семья Овчаренко. Сегодня ей оказывают всестороннюю помощь.

Денис Алексеев, бригадир бригады №28 СРЗ «Нерпа»: «У нас теперь даже в положении бригадном есть пункт: «оказывать моральную и финансовую помощь». Хотим оформить это официально. Делаем и будем продолжать это делать».

На бригадном месте в монтажно-сдаточном цехе №15 оформлена Памятная доска с фотографией специалиста, друга, мужа, сына.