Главное событие любого культурного учреждение – открытие творческого сезона. О том, как принято встречать своего зрителя в ЗАТО Александровск расскажут наши коллеги.

Коллективы центра культуры «Север» в Полярном открыли 21 творческий сезон. Актёры, вокальные исполнители и ансамбли вышли на сцену с самыми любимыми у зрителей номерами. Но программу не зря назвали «День открытых чемоданов», ведь праздник проходил в формате интервью да еще и с розыгрышем призов, главный из которых – 10 тысяч рублей.

Многие на сцену выходят всей семьей. На глазах у зрителей растут дети, набираются творческого опыта взрослые. Накануне хэллоуина «Север» подготовил еще один сюрприз.

Некоторые секреты большая семья центра культуры все же приберегла. О них они споют, станцуют и расскажут на своих концертных программах в новом сезоне.