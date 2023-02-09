Колмозерское месторождение лития обрело хозяина

Совместное предприятие компаний «Норникель» и «Росатом» получило лицензию на разработку Колмозерского месторождения, крупнейшего в России месторождения лития.

Расположенный в Мурманской области проект предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45000 тонн в год. Эти минералы используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.

Партнёры планируют создать масштабное интегрированное производство от горнорудных работ и переработки до высокотехнологичной продукции, которое откроет более 1000 новых рабочих мест и позволит заместить импорт в Россию как литиевого сырья, так и батарейных компонентов.

Завершение проектирования и геологоразведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность — к 2030 году.

В «Норникеле» так же заявляют, что разработка ведётся с учётом интересов местных сообществ и экологических рисков.