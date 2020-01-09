Колокольный звон звучал над «Сказкой»

В Мурманске провели народные гуляния в день Рождества. В детском городке «Сказка» гости и жители города активно принимали участие в народных забавах, а также смогли поучаствовать в мастер- классе и учились звонить в колокола. Для жителей и гостей Мурманска выступили заполярные творческие коллективы, все - от мала до велика - принимали участие в тематических викторинах, отгадывали загадки, фотографировались со сказочными персонажами, водили хоровод и даже пели песни.

Приходят на такие гуляния семьями, поэтому на открытой площадке организовали выездную ярмарку, где можно было купить изделия ручной работы и принять участие в мастер-классах. На территории детского городка в Рождество установили звонницу. Под руководством наставника Виктора Бедина любой мог попробовать себя в качестве звонаря. Говорят, что мелодия колоколов не только поднимает настроение, но и способна исцелять от недугов.

Виктор Бедин, приходской консультант Храма святого князя Владимира г. Мурманска: «Главное, пытаться извлечь какую-то мелодию. Есть определенные правила игры на этом музыкальном инструменте, но главное, слушать и понимать, что это музыка».

Свя́тки, по народному календарю продолжаются двенадцать дней, от появления первой звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды. Священнослужители советуют верующим в эти дни встретиться с родными и близкими, а также посетить службу в церкви.