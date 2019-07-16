Кольская АЭС - предприятие высшего приоритета и уровня деятельности

Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции, назвали Кольскую АЭС предприятием высшего приоритета и уровней деятельности.

Говоря о целях визита, первый заместитель главы ассоциации Анатолий Кириченко подчеркнул: «Кольская АЭС – это станция, к которой мы обращаемся за опытом: как эксплуатировать, как внедрять новое, как продлевать сроки эксплуатации, как проводить модернизацию».

Электростанция демонстрирует высокие достижения в работе на протяжении 46 лет эксплуатации энергоблоков.

В ноябре 2020 года состоится корпоративная партнёрская проверка станции, в ходе которой команда ассоциации рассмотрит области управления, надзора и мониторинга, поддержки и эффективности, человеческих ресурсов и коммуникации.