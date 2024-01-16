Кольская энциклопедия имеет большой шанс стать более популярной и приобрести всероссийскую известность

В России заработала новая интернет-энциклопедия «Рувики». Она создана по аналогии другого всемирного справочника и возможно со временем станет настолько же популярной. Однако, мы вам хотим рассказать о местном творении – Кольской энциклопедии. Это издание перешло из книжного формата во Всемирную паутину и теперь становится всё более популярной.

Кольская энциклопедия – это многотомник о выдающихся людях, природных объектах, значимых событиях и всём, что связано с нашим краем. Больше 20 лет назад по инициативе экс-губернатора Юрия Евдокимова она была впервые создана в книжном формате, а в 2016 году вышел её последний пятый том.

Дмитрий Жалнин, главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «Тогда научно-издательский совет на заседании поставил вопрос, что статьи, которые в первый том вошли, уже устарели. Поэтому нужно выпускать какие-то дополнения, исправления. И не сделать ли дополнительное издание. Но тогда посчитали, что лучше и легче сделать сайт энциклопедии».

Было несколько попыток запуска интернет-энциклопедии, но сначала все неудачные. И вот, благодаря поддержке уже губернатора Андрея Чибиса был создан оригинальный сайт. Здесь собрано около 11 тысяч статей, которые ежедневно читают около 200 человек как взрослых, так и молодых людей.

Дмитрий Жалнин, главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «Кроме того, мы просим всех желающих заглянуть на страничку читателя. Там есть адрес, по которому можно направить свои предложения, дополнения, исправления. Кто найдёт какие-то неточности. Он может тоже стать автором большого коллектива Кольской энциклопедии».

В первую очередь в электронной версии собраны материалы из книжной энциклопедии, которые нуждались в дополнениях. Ведь жизнь не стоит на месте. Одни люди умирают, другие получают награды, а кто-то меняет работу или вовсе сферу деятельности. Появляются и новые крупные проекты.

Дмитрий Жалнин, главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «Мы не гонимся за сиюминутной историей - сегодня появилось, а завтра мы включаем. Потому что нужно посмотреть. Иногда бывает, что получили информацию, включили, а через полгода информация оказалась либо не совсем достоверной, либо надежды, которые возлагали на проект, оказались слишком оптимистичные».

По признанию наших специалистов, Кольская энциклопедия имеет большой шанс стать более популярной и приобрести всероссийскую известность. Ведь здесь публикуются только проверенные факты и информация, это в первую очередь научно-справочное издание. Что касается «Рувики» – аналога «Википедии», то здесь наш эксперт уверен, что с таким всемирным проектом тягаться сложно. Всё равно читателей у западного ресурса будет всегда больше, чем у любого просто российского сайта.