Кольская ГМК передала АО «МЭС» котельную в Заполярном

Тепло для отопления жилых домов Заполярного производить теперь будет другая компания. Раньше теплогенерирующей компанией была Кольская ГМК, теперь эти функции выполняет АО «МЭС».

Котельная в Заполярном принадлежала Кольской ГМК. Благодаря ей компания обеспечивала и собственные потребности в тепле, а заодно снабжала город. Однако сейчас потребность в тепловой энергии КГМК существенно снизилась, потому с 1 июля компания передала котельную, а заодно и обязанности по теплоснабжению Заполярного, АО «МЭС». Сейчас в штате котельной работает 66 энергетиков, которые переживали из-за перехода предприятия под новое руководство.

Чтобы встретиться с людьми и объяснить суть происходящего процесса руководство МЭС провело собрание с коллективом котельной. Теплоэнергетиков заверили, что от перехода они ничего не потеряют. Сохранится даже автобус, который раньше возил сотрудников котельной до места работы.

«Это было уже не первое собрание, - отметила Лариса Шапошникова, председатель профсоюза коллектива котельной г. Заполярный. – Люди задавали вопросы, а я, например, как председатель профсоюзной организации, запросила коллективный договор. Я пояснила сотрудникам котельной, что они имели раньше, что потеряли, что приобрели. Такие встречи позволяют стабилизировать ситуацию на предприятии».