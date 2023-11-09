Кольская ГМК планирует демонтировать закрытый в 2020 году плавильный цех и участок производства серной кислоты на промплощадке в посёлке Никель

Согласно проектной документации, как сообщает «Интерфакс», запланирован демонтаж 96 зданий и сооружений. Проведенная оценка свидетельствует, что уровень их износа, в основном, составляет 70%.

Проект также предусматривает рекультивацию земель.

Раньше шли разговоры об переориентации строение под другие нужды, и даже развитии на промплощадке промышленного туризма. Но, судя по всему, состояние инфраструктуры сделать это не позволяет.

Плавильный цех КГМК в посёлке Никель был остановлен 23 декабря 2020 года после 74 лет работы, что полностью ликвидировали выбросы диоксида серы в трансграничной зоне с Норвегией.