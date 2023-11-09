День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.23 19:30
Кольская ГМК планирует демонтировать закрытый в 2020 году плавильный цех и участок производства серной кислоты на промплощадке в посёлке Никель
Согласно проектной документации, как сообщает «Интерфакс», запланирован демонтаж 96 зданий и сооружений. Проведенная оценка свидетельствует, что уровень их износа, в основном, составляет 70%.
Проект также предусматривает рекультивацию земель.
Раньше шли разговоры об переориентации строение под другие нужды, и даже развитии на промплощадке промышленного туризма. Но, судя по всему, состояние инфраструктуры сделать это не позволяет.
Плавильный цех КГМК в посёлке Никель был остановлен 23 декабря 2020 года после 74 лет работы, что полностью ликвидировали выбросы диоксида серы в трансграничной зоне с Норвегией.
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Последние комментарии
Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
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Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
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