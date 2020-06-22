«Кольская сверхглубокая» - кинокомпания «Вольга» выпустила трейлер российского фильма ужасов

В центре сюжета - исследователи, пытающиеся раскрыть тайну самой глубокой в мире скважины. Именно там в 1984 году на глубине 12 километров записали странные звуки. Главным героям предстоит спуститься в скважину и установить их источник.

Сюжет кинокартины, это полностью творческий вымысел, не имеющий отношение к тому, что происходило на исследовательской станции. В основу проекта легли многочисленные мифы о Кольской сверхглубокой.

К слову, режиссёр фильма Арсений Сюхин родился и вырос в Мурманске. По информации портала «Кинопоиск», премьера ленты состоится 17 сентября это года.