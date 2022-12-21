День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.12.22 20:00
Кольские хроники: историк и краевед Сергей Васильевич Шишов - о малоизученных фактах по формированию специальных подразделений в Заполярье во время Великой Отечественной войны
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