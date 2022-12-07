День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.12.22 20:00
Кольские хроники с Юрием Бергером: «МММ» по-мурмански, как супертанкер «Кривбасс» оказался на Кольском заливе, о самом молодом сенаторе от Мурманской области
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Жители СЗФО выгорают на работе из-за невнимательности начальства, низкой зарплаты и плохих отношений в коллективе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Кольские хроники с Юрием Бергером», тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Повышение или индексация зарплат: ждут 46% работающих, планируется в 27% компаний-PRO Валюту (16+)Цены на нефть двинулись вверх, но рубль продолжает падение-PRO Энергетику (18+)Теплоснабжение станет надежнее, а работа персонала комфортнее-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога