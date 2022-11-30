Кольские хроники с Юрием Бергером: о перестройке, первом губернаторе и деньгах из Москвы

Неизвестные страницы биографии первого губернатора Мурманской области Евгения Комарова. Почему в молодости Юрия Евдокимова называли иезуитом - в новом выпуске программы «Кольские хроники» Юрий Бергер вспоминает, как формировалась исполнительная власть в перестроечное время, как завоевывали народную любовь и решали в то время финансовые вопросы в Москве.