Кольские хроники с Юрием Бергером: о родителях и жизни в бараках, о войне и послевоенном времени...

Сегодня премьера на телеканале «Арктик-ТВ». «Кольские хроники с Юрием Бергером» - ожившая история в воспоминаниях наших земляков. О родителях и жизни в бараках, о войне и национальном вопросе в СССР.

Юрий Бергер: «Только бы не было войны! Мы жаловались на карточки, хотелось и того, и того, а детям особенно. Ничего, переживёте, говорили нам».

Послевоенные годы глазами мальчика: большие надежды и маленькие радости.

Юрий Бергер: «Первая легковая машина в городе появилась, когда Киров «Победу» прислал. Кто-то быстро придумал цепляться крюком за бампер сзади, и по льду ехать на ногах».

Сколько стоил килограмм конфет и чекушка? Кто мог позволить купить себе «Москвич»? Чем промышляли цыгане в Заполярье в то далёкое время? Об этом рассказывает удивительные истории Юрий Бергер.

Юрий Бергер: «Вначале были «Победы». Все начальники старались купить «Победу», а это было сложно. Потом появились «Москвичи»…

У кого денег мало и жена ругательная, то брали маленькую по рубль 50 копеек. Если жена не так третировала, то два рубля 87 копеек - это пол литра…

В то время были такие кофейные помадки, мы балдели от них. Любили и шоколадные конфеты «Кавказские» по рубль 60 копеек за килограмм. Интересные были, теперь нет»…