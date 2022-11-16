Кольские хроники с Юрием Бергером: о родителях и жизни в бараках, о войне и послевоенном времени...
Юрий Бергер: «Только бы не было войны! Мы жаловались на карточки, хотелось и того, и того, а детям особенно. Ничего, переживёте, говорили нам».
Послевоенные годы глазами мальчика: большие надежды и маленькие радости.
Юрий Бергер: «Первая легковая машина в городе появилась, когда Киров «Победу» прислал. Кто-то быстро придумал цепляться крюком за бампер сзади, и по льду ехать на ногах».
Сколько стоил килограмм конфет и чекушка? Кто мог позволить купить себе «Москвич»? Чем промышляли цыгане в Заполярье в то далёкое время? Об этом рассказывает удивительные истории Юрий Бергер.
Юрий Бергер: «Вначале были «Победы». Все начальники старались купить «Победу», а это было сложно. Потом появились «Москвичи»…
У кого денег мало и жена ругательная, то брали маленькую по рубль 50 копеек. Если жена не так третировала, то два рубля 87 копеек - это пол литра…
В то время были такие кофейные помадки, мы балдели от них. Любили и шоколадные конфеты «Кавказские» по рубль 60 копеек за килограмм. Интересные были, теперь нет»…