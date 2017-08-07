Кольские медведи поправляются в Подмосковье

Зрители «Арктик-ТВ» интересуются судьбой медведей с Кольского пивзавода. Свои вопросы они задают на официальных страницах телеканала в соцсетях. Напомним, два медведя жили на территории предприятия. Год назад в судьбу животных вмешались сотрудники природоохранной прокуратуры. По решению надзорного органа диких зверей из заточения освободили, передав их зоозащитникам.

Сейчас северные косолапые живут в Подмосковье на территории старейшего в России фонда защиты животных вместе с ещё 50 медведями. Почти у всех животных, попавших в приют, истории схожи: их «эвакуируют» со всей России, вырывая из рук бывших непутёвых хозяев, как правило, в изнеможённом состоянии. Уже через пару месяцев кольские медведи заметно прибавили в весе, освоились в вольерах и перестали нервничать. Они ежедневно гуляют, кушают свежие овощи, фрукты, кашу, орехи, особенно любят яблоки и морковку. По словам зоозащитников, хороший аппетит животных - лучшее доказательство их самочувствия.

- Мы пытаемся оказывать помощь живым существам, которые попали в беду, - говорит Дарья Тараскина, президент благотворительного фонда «БИМ».