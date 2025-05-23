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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.05.25 19:30

«Кольские волчата» и другие: игра «Зарница» не теряет своей актуальности

Региональный УФСИН провёл военно-патриотическую игру среди детей своих работников.

В этот раз в военно-патриотической игре «Зарница» приняли участие 6 команд: «Кольские волчата», «Молодая гвардия», «МедСанБат», «Антитеррор», «Звезда» и «Команда имени Алексея Егорова». Все парни и девушки от 10 до 14 лет - дети сотрудников УФСИН.

Константин Огородник, командир команды «МедСанБат»: «Хотел бы пойти по стопам своих предков и всех остальных. Мне хочется тоже оставить свой след, поэтому я буду работать как отец».

Анна - юная и отважная 12-летняя девочка из посёлка Высокий, которой не страшны этапы соревнований. Её папа военный. Анна мечтает пойти по его стопам. Пока она юнармеец и познает азы. Её команде, как и остальным, предстояло пройти этапы по физической, строевой и огневой подготовкам, полосу препятствий, продемонстрировать в видеоролике тему Великой Отечественной войны.

Анна Бронникова, участник «Команды имени Алексея Егорова»; «Я думаю, что мы всё прошли хорошо. Думаем, что победит наша команда».

Например, к той же строевой, ребят, участников «Зарницы», готовили более опытные сверстники - кадеты. Этот непростой этап дети смогли пройти, потому что узнали, что важна синхронность движений, дисциплина строя и качество исполнения песни.

Артём Рассказов, судья «Зарницы»: «Большинство ребят не знали ничего о строевой подготовке. Ушло на то, чтобы они полностью овладели этим пять занятий по часу-полтора. Мне помогали четыре кадета. Ребята молодцы, видно, что они хотят и делают это. И у них есть очень большое желание и стремление победить».

Евгений Кулавский, начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН России по Мурманской области: «Активная молодёжь с правильным воспитанием, с правильным восприятием действительности, которая стремится работать над собой, совершенствоваться. Они истинные патриоты. Мы планируем тех, кто сегодня участвует в «Зарнице», в будущем увидеть в рядах курсантов ведомственных вузов УФСИН России, а также в рядах сотрудников УФСИН России по Мурманской области».

По итогам игры победила команда «Кольские волчата», 2-е место у «Команды имени Алексея Егорова», а третье досталось команде «Антитеррор». При этом были и награждения по результатам каждого этапа. Так что все ребята получили призы. Их наградили медалями и дипломами УФСИН России по Мурманской области.

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