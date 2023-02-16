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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.23 19:30

«Кольский десант» – добровольческая акция студенческих отрядов высадилась в ЗАТО Александровск

Бескорыстную помощь ребята оказали снежногорскому отделению общества инвалидов и сделали косметический ремонт в одном из помещений организации.

Даниил Лукичёв, студент-заочник, работает и совмещает учёбу с ещё одним увлечением. Он – волонтёр акции «Кольский десант». Парень живёт в Гаджиево, но благодаря тому, что состоит в студенческом отряде, исколесил с товарищами половину Мурманской области с добровольческими целям.

Даниил Лукичёв, доброволец акции «Кольский десант», г. Гаджиево: «Я занимаюсь этим, потому что мне не хватает какой-то идеологии в жизни. Если углубиться в историю, то стройотряды пошли с Советского Союза, тогда была идеология: люди уважали труд, любили труд».

Официально добровольцы под знаменем акции «Кольский десант» трудятся год, правда, Андрей, командир отряда «Млечный путь», отмечает, что и ранее студенты всячески помогали тем, кто в них нуждался. Просто теперь они расширили географию своих общественно-полезных работ, поездок в «сезон» - так волонтёры называют периоды между учебной деятельностью – стало больше. 

Андрей Васечкин, командир отряда «Млечный путь», г. Мурманск: «Мы помогаем, потому что можем это сделать. Привлекаем молодёжь, чтобы она росла сильной, воспитывала другие поколения».

В организацию можно попасть с 14 лет, но позволить участвовать в акциях и добровольческих мероприятий, включая поездки по региону и стране, вам смогут лишь по достижению совершеннолетия. Направлений у десанта много: помимо строительных отрядов, есть формы педагогических взаимодействий, например, вожатые или проводники. Особых, специальных навыков у молодёжи нет, они ведь даже азы профессий только начали познавать. Но это не мешает перенимать полезный опыт друг у друга и наставников повзрослее на практике.

Андрей Васечкин, командир отряда «Млечный путь», г. Мурманск: «У нас очень разные творческие личности. Благодаря тому, что кто-то умеет строить, кто-то работать с детьми».

Плюсы от волонтёрской деятельности для обучающихся вузов, конечно, есть. Например, это добавляет баллы для получения стипендии. Но самое главное, чтобы одна сфера отрицательно не сказывалась на другой.

Алина Соболева, доброволец акции «Кольский десант», г. Мурманск: «У всех бывает по-разному. Мне, например, это в радость и не мешает учёбе».

В течение трёх последних дней отряд выходил на работы по капитальному ремонту помещений местного отделения общества инвалидов. Снежногорская организация не так давно стала обладателем целого этажа для проведения собраний, встреч, вечеров и других событий. Вот только не хватает у людей с особенностями собственных сил.

Так получилось, что встретить участников акции «Кольский десант» председатель общества не смогла, так как сейчас находится с сыном на лечении в столичном медучреждении. Но контроль и поддержку ребятам оказывают представители Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи и Совет депутатов ЗАТО Александровск.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Последнее время очень многое делается для улучшения, для создания доступной комфортной среды. Но эту большую работу, которую по щелчку пальцев не сделаешь, чтобы было всем хорошо. Ребята надо отдать должное, сказать огромное спасибо, они оказали помощь в ремонте помещения общества инвалидов».

В конце месяца в обновлённом помещении состоятся первые спортивные состязания для людей с ограниченными возможностями здоровья. За год студенты также помогли приютам для животных, домам престарелых и детским домам в Коле, Североморске, Мончегорске и Оленегорске. Впереди их ждут новые города, новые подопечные и новые друзья.

Комментарии

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