Кольский мост помыли с шампунем

7 сентября состоится четвертый Международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим».

В этом году праздник развернётся не только в районе Кольского моста, он охватит весь город. Фестиваль «Гольфстрим» стартует в 13 часов. На Кольском мосту состоится массовый забег, в которых примут участие тысячи мурманчан и гостей города. Как и раньше каждому спортсмену любителю может достаться фирменная футболка, которые в этом году будут цвета российского триколора.

«Эта дистанция 1611 метров обновленного Кольского моста. Полностью поменяли асфальтовое покрытие, новенькая с иголочки разметочка. Мост этой ночью моется шампунем», - сообщила Ирина Андреева, главный судья фестиваля спорта «Гольфстрим».

Также состоится заплыв через Кольский залив. В этом году преодолеть экстремальную дистанцию рискнут около 40 спортсменов, в том числе гости из зарубежья. Особое внимание уделяют безопасности участников - за каждым из пловцов будут следовать спасатели на лодках, а в случае ухудшения самочувствия «моржа» буквально в ту же секунду достанут из воды.

Фестивалю есть чем удивить участников и зрителей. В этом году на одной из площадок состоится «Пожарная тяга» - первое в России соревнование по экстремальной атлетике с использованием пожарно-спасательной техники и вооружения. Не стоит списывать со счетов и зрелищную «Крейзи Милю» - забег на выносливость.

«Если вы помните, вырос он из другого праздника – «Мурманская миля», который был компактный, незаметный. А сегодня это «Гольфстрим». И новинкой этого праздника является то, что он вышел за рамки тех размеров соревнований, которые были раньше», - отметила Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск.

По словам организаторов, самые экстремальные и зрелищные состязания пройдут именно под Кольским мостом. Но этот фестиваль стал масштабней, он развернётся на 4-х площадках города. На стадионе «Строитель» будут играть в гольф, а во Дворце спорта Центрального стадиона профсоюзов состоится выставка собак. Особое место в этом году отведено площади Пять Углов.

«На ней будет установлен полноразмерный теннисный корт. Будет установлена площадка драйвинг-ренч для гольфа. Там будет проходить хоккей, правда, не в хоккейных коньках, а в кроссовках», - рассказала о новинках соревнований Ирина Андреева, главный судья фестиваля спорта «Гольфстрим».

В 18.30 в центре Мурманска состоится чествование спортсменов и большой концерт. На нём выступят различные музыкальные коллективы, развернётся фаер-шоу и завершится всё праздничным фейерверком.

С подробной программой «Гольфстрима» можно ознакомиться на сайте администрации Мурманска.