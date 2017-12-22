Кольский пивоваренный завод начинает работу

Одно из знаковых предприятий региона - Кольский пивоваренный завод вновь заработал. Уже в конце этой недели первые партии его продукции появятся на прилавках магазинов. Что особенно приятно, создатели сохранили аутентичный дизайн этикетки и любимые сорта мурманчан.

Дорогое немецкое оборудование, полностью модернизированные цеха. Лариса Теренкова с гордостью демонстрирует обновленное предприятие. Главного технолога здесь называют не иначе, как «душа завода». Многие годы она бережно хранит все секреты производства. Видеть родное предприятие на ходу, да ещё в самой лучшей форме со времен открытия – лучшая награда.

- Единственная разница - у нас сейчас импортное сырьё, - сообщила Лариса Теренкова, главный технолог Кольского пивзавода. - Очень высокого качества – это финский солод. Работаем на немецких дрожжах. У нас идёт замечательное брожение.

Завод производит 15 тысяч литров продукции в день. Здесь оно проходит несколько стадий очистки через новые фильтры. Каждую партию тщательно проверяют в лаборатории и оценивают по самым строгим критериям.

На днях готовая продукция поступит в магазины, а узнать её можно будет по знакомой мурманчанам этикетке. Это тоже верность традициям. В беспрецедентный ремонт и покупку нового оборудования вложили более 150 миллионов рублей.

- Компанией закуплено новое дорогостоящее оборудование, которое отвечает всем современным требованиям, - отмечает Гарик Аросян, представитель собственника Кольского пивоваренного завода. – Оно отвечает всем современным требованиям безопасности и качества. Но оборудование не будет работать само - это просто металл. Главное, в любом предприятии, а на нашем это ещё важнее, это трудовой коллектив.

В руководстве предприятия уверены, что светлые времена легендарной Кольской пивоваренной компании впереди.

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