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День за днём с «Арктик-ТВ»22.12.17 19:30

Кольский пивоваренный завод начинает работу

Одно из знаковых предприятий региона - Кольский пивоваренный завод вновь заработал. Уже в конце этой недели первые партии его продукции появятся на прилавках магазинов. Что особенно приятно, создатели сохранили аутентичный дизайн этикетки и любимые сорта мурманчан.

Дорогое немецкое оборудование, полностью модернизированные цеха. Лариса Теренкова с гордостью демонстрирует обновленное предприятие. Главного технолога здесь называют не иначе, как «душа завода». Многие годы она бережно хранит все секреты производства. Видеть родное предприятие на ходу, да ещё в самой лучшей форме со времен открытия  –  лучшая награда.

- Единственная разница - у нас сейчас импортное сырьё, - сообщила Лариса Теренкова, главный технолог Кольского пивзавода. - Очень высокого качества – это финский солод. Работаем на немецких дрожжах. У нас идёт замечательное брожение.

Завод производит 15 тысяч литров продукции в день. Здесь оно проходит несколько стадий очистки через новые фильтры. Каждую партию тщательно проверяют в лаборатории и оценивают по самым строгим критериям.

На днях готовая продукция поступит в магазины, а узнать её можно будет по знакомой мурманчанам этикетке. Это тоже верность традициям. В беспрецедентный ремонт и покупку нового оборудования вложили более 150 миллионов рублей.

- Компанией закуплено новое дорогостоящее оборудование, которое отвечает всем современным требованиям,  -  отмечает Гарик Аросян, представитель собственника Кольского пивоваренного завода. – Оно отвечает всем современным требованиям безопасности и качества. Но оборудование не будет работать само - это просто металл. Главное, в любом предприятии, а на нашем это ещё важнее, это трудовой коллектив.

В руководстве предприятия уверены, что светлые времена легендарной Кольской пивоваренной компании впереди.

На правах рекламы.

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Последние комментарии

Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
Комментарий к новости:Камчатский краб продолжает привлекать браконьеров
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