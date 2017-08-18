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День за днём с «Арктик-ТВ»18.08.17 19:30

Кольский пивзавод - уверенность в будущем

На месте полуразрушенного оборудования – новая специализированная техника, вместо бараков – отремонтированные помещения. Корреспонденты телеканала «Арктик-ТВ» были на этом предприятии год назад и готовы сегодня сравнить и показать , как и чем живёт Кольский пивоваренный завод сейчас. Сегодня здесь новые полноправные руководители, которые вложили в модернизацию предприятия десятки миллионов рублей и сумели сохранить коллектив пивоварни регионального  значения.  Уже осенью завод снова заработает в полном объёме.

Экскурсию по Кольскому пивзаводу ведут его сотрудники - те, кто проработал здесь не просто годы, а десятилетия. Например, Лариса Теренкова работает на предприятии с 1986 года. Начинала с рабочего, за годы прошла все цеха, знает каждый этап производства. Говорит, всё было при ней – и взлёты, и падения, а сейчас начинается новый виток развития.

- Здесь сделали новое половое покрытие, снимали плитку, сделали вентиляцию. Я надеюсь, что  здесь мы будем фильтровать хорошее пиво, - говорит Лариса Теренкова, главный технолог Кольского пивзавода.

Новым оборудованием на заводе гордятся, как и недавним ремонтом, который на стадии завершения. Сотрудники то и дело обращают внимание съёмочной группы на стены и пол. В былые времена здесь хозяйствовала плесень, а под досками, когда делали капитальный ремонт, находили червей. Что и говорить, если территория около пивзавода была похожа на хлев! Об этом говорят кадры,  сделанные всего год назад.

- Мы, когда были год назад, видели совсем другую картину, - говорит Наталья, холодильщик пищевой промышленности Кольского пивзавода. В  то время был другой человек, ему всё это было не нужно, он только брал деньги с нашего завода. Не вкладывал. Ферма здесь была: козы, утки. Здесь узбеки.

Территория пивзавода в то время представляла собой городок для мигрантов. Без оформления тут жили десятки иностранных граждан. В антисанитарных условиях, в столовой  находились самодельные плиты – готовили, видимо, то, что вырастили, спали на раскладушках и топчанах. И судя по нашим видео – здесь же протезировали зубы. Сейчас картина иная, никакой грязи, наоборот, свежий ремонт и достойные условия для работы.

- Мы находимся в варочном цехе, - рассказывает Вера Корнилова, начальник варочного цеха Кольского пивзавода. – Сюда закуплен парогенератор, который будет давать пар. Всё новое. Варочный цех – сердце всего завода.

- У нас гидроизоляцию сделали, чтобы вода не просачивалась. Можно хоть, бассейн устраивать, ничего не будет. Положили новый пол, - радуется изменениям Тамара Воронина, варщик пищевого сырья Кольского пивзавода. -А до ремонта всё лилось вниз под варницу. Сырость была,  плитка рушилась. –Сотрудницы признаются, ещё год назад работали практически на одном энтузиазме. Костяк коллектива держался вместе. Как могли, пытались поддерживать чистоту и рабочее состояние давно изношенного оборудования, наблюдая, как большое предприятие постепенно рушится.

- У нас ремонтные работы только во время аварий проводились, - вспоминает Лариса Теренкова, главный технолог Кольского пивзавода. - Никаких предупредительных работ не проводилось, технология нарушалась.

Технологии – это как раз то, чем Кольский пивзавод гордился. Старые, проверенные не уйдут в прошлое, а будут использованы на новом, отвечающем всем требованиям, оборудовании.

- Только на строительство и общестроительные работы нами было потрачено 60 миллионов рублей, - рассказывает Гарик Торосян, представитель собственника Кольского пивзавода. - На покупку нового оборудования, которое даст нам возможность работать в штатном режиме, уже направили 30 миллионов, ещё 60 миллионов – в ближайший месяц. В итоге сюда вложены десятки миллионов рублей, а трудовой коллектив, видя это, приобрёл уверенность в завтрашнем дне.

Уверенность в завтрашнем дне не решает проблем вчерашних. Коллектив пивзавода, который до прошлого года был оформлен на предприятии КПК «Арктика», остался без заработной платы, не получил и положенные возмещения после сокращения. Новое руководство оказывает сотрудникам всю юридическую помощь.

Подробности – в следующих выпусках новостей на телеканале «Арктик-ТВ».

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