Кольский пивзавод поддерживает сотрудников предприятия в их судебной тяжбе с руководством КПК «Арктика», задолжавшим зарплату

Не выплатили заработную плату, заставляли подписать уведомления о сокращении задним числом, оставили без компенсаций – так поступили со своими сотрудниками руководители КПК «Арктика», которая до прошлого года занимала территорию Кольского пивзавода. Долгие месяцы люди пытаются добиться справедливости. Пороги прокуратуры, следственных органов, судов ими уже обиты. Неужели некоторым закон не писан?

Около 100 человек сотрудников КПК «Арктика», которые добросовестно трудились и ждали положенную заработную плату, в ноябре прошлого года оказались без работы и без денег. Руководство компании, которая в то время занимала территорию Кольского пивзавода, объявило о банкротстве и массовом сокращении работников и даже заставляло сотрудников подписать уведомления о сокращении задним числом.

- Нам сказали, чтобы мы подписывали уведомления задним числом, мы и подписали, - рассказывает Марина Зюкина, и.о. заведующей производственной лабораторией.

Закон гласит, что о сокращении каждый работник должен быть уведомлён за 2 месяца. Это время даёт возможность человечку начать искать новую работу и планировать свою дальнейшую жизнь. Но действовать согласно букве закона, на КПК «Арктика», видимо, не привыкли.

- Отмечу, что в случае неисполнения требования, людям угрожали, что они вообще не получат зарплату, - рассказывает Павел Миронов, адвокат. - В какой-то степени даже пытались подкупить, обещая, что они получат деньги, если подпишут уведомления. Некоторые сотрудники не согласились, другие подписали. Ведь многие сотрудники – женщины, у них были дети, у которых был единственный источник дохода. Куда им деваться, подписывали.

Более того, многие работали в компании династиями, работали здесь долгие годы семьями, они остались буквально выброшенными на обочину жизни без средств к существованию.

- Мне ничего не заплатили! Нам просто выдали справки и сказали: «Идите!», - рассказывает Елена Казаченкова, аппаратчик процесса брожения.

Как рассказывают бывшие сотрудники КПК «Арктика», прежнее начальство и сегодня делает всё, чтобы оставить людей без положенных им выплат.

- Мне тысяч 130 не заплатили, ни пособия, ни что на бирже я находился. Справки выдали, чтобы задержать эти выплаты, - говорит Анатолий Таргонский, заместитель главного энергетика. - Я подаю заявление мировому судье, они возвращают обратно, время уходит. Это делалось, чтобы Шапорев ушёл с внешнего управляющего и снял с себя ответственность.

Подобные ситуации потерпевшие называют просто – издевательство. Как и, например, это собрание с внешним управляющим, которое состоялось в день, когда в стране проходила «прямая линия» с Путиным, президентом РФ.

Обманутые сотрудники говорят, если бы не поддержка новых работодателей – полноправных владельцев Кольского пивзавода, которые сразу же после банкротства КПК «Арктика» предложили коллективу трудоустроиться, руки бы давно опустились.

- Они сразу приглашали нас на работу. Обещали ту же зарплату, все условия создать для работы согласно КЗОТ, - рассказывает Анатолий Таргонский, заместитель главного энергетика, - отпуск, чтобы был, чёрной зарплаты, чтобы не было, как до этого.

- Мы никому не отказывали, всех взяли на работу, кто хотел, - рассказывает Гарик Торосян, представитель собственника Кольского пивзавода. - Это трудовой коллектив, это люди, которые здесь проработали десятки лет: главный технолог, начальники цехов. Без них предприятие будет без души. Перед нами стояла задача - сохранить коллектив.

Коллектив сохранили, сегодня Кольский пивзавод готовится к запуску производства в отремонтированных цехах и на новом оборудовании. Но о том, что сотрудники остались без существенных для них выплат, здесь не забывают и помогают решить эту проблему в правовом поле, пригласив защищать интересы потерпевших опытного адвоката Павла Миронова.

Трудовой коллектив уже был на приёме у прокурора Мурманской области и руководителя следственного управления и передал жалобы, в которых сказано о задолженности по заработной плате в сумме превышающей 7 миллионов рублей.

- Я думаю, что наши правоохранительные органы отреагируют на эти заявления, примут меры, чтобы найти виновных в невыплате зарплаты, - говорит Павел Миронов, адвокат.

Руководство КПК «Арктика» оставило без денег не только коллектив. Судя по обращению в правоохранительные органы, компания не уплатила акцизный сбор за произведённое пиво. Бюджет недополучил 14 миллионов 580 тысяч рублей только по данному виду налоговых сборов.

Редакция «Арктик-ТВ» будет следить за развитием ситуации и за реакцией правоохранительных органов на ситуацию с долгами по зарплате.