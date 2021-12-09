Кольский проспект, 204 – образцовое ТСЖ в Мурманске

Хорошо организованная работа ТСЖ – это настоящий подарок для всех жильцов дома: у них не возникнет вопросов по поводу правильности ведения коммунального хозяйства, о том, как будет идти ремонт подъездов и обслуживание внутридомовых коммуникаций. Одно такое товарищество работает в столице Заполярья уже почти 10 лет.

В многоэтажке по адресу: Кольский апроспект, 204 уже около 12 лет работает одноименное ТСЖ. С первого взгляда заметно, что подъезд ухожен, уборка здесь ведётся, пару лет назад был установлен новый лифт, а также отремонтировано крыльцо. Леонид Шумал живёт здесь уже 46 лет, он считает свой дом самым лучшим.

Леонид Шумал, житель дома по адресу Кольский проспект, дом №204: «Я хожу ежедневно делать зарядку с первого на девятый и обратно. Хожу ежедневно – нигде никакой ни соринки, ни мусоринки».

Уют и чистота в многоквартирном доме держится на хрупких женских плечах. Галина Домнич занимает пост председателя ТСЖ с 2009 года. Галина Гавриловна всю жизнь трудится в сфере ЖКХ, а поэтому прекрасно разбирается в специфике работы коммунальщиков. По её словам, жильцы подъезда сами стараются следить за порядком на своей территории.

Галина Домнич, председатель ТСЖ «Кольский, 204»: «Кто-то благодарит, кто-то просто безразличен. Люди везде разные, но, по крайней мере, никто не мешает. Они активного участия не принимают, но я вижу, что они нормально к этому относятся, слышу, как они говорят детям: «Вот, смотри, ты вошёл, вот как у нас красиво, поэтому нигде не напиши». И это действительно так, никто ещё нигде не испортил наши труды».

Более того, именно силами ТСЖ были решены важные инженерные вопросы – в квартирах заменены стояки, в подъезде – окна, а также смонтировано видеонаблюдение.