Кольский проспект решили восстановить в условиях зимы

Участок Кольского проспекта, который располагается недалеко от бывшего кинотеатра «Атлантика», буквально принесли в жертву новому Нахимовскому училищу. Ещё летом здесь вскрыли дорогу, чтобы протянуть к новому объекту теплотрассу.

Подрядчики, которые строили училище, не успели завершить благоустройство до наступления холодов, поэтому часть оживлённого проспекта осталась не заасфальтированной. Если летом ещё можно было смириться с неудобствами, то зимой такая дорога может стать причиной ДТП. Вопрос обеспечения безопасности транспортной артерии на этом участке обсудили в администрации города и приняли решение об устранении нарушений. Дорогу восстановят своими силами.

- Понятно, что Кольский проспект является одной из самых оживленных трасс, поэтому мы не можем его оставить в таком состоянии, в котором он находится сейчас, - отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. - Скорее всего, это будет решение о том, что в зимних условиях этот участок нужно будет отремонтировать. Как это будет технологически реализовано, пока непонятно, специалисты у нас сегодня занимаются этим вопросом: будет ли укладка асфальта, или мы перекроем его специальными бетонными плитами.