«Кольский Север» - фотоконкурс для северян

Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера объявил о начале приёма заявок на участие в фотоконкурсе «Кольский Север». Конкурс посвящён 80-летию образования Мурманской области.

На конкурс можно представить фотографии, сюжетно связанные с историческим прошлым и настоящим Кольского Севера. В том числе с культурой коренного народа саами, а также с природой Мурманской области.

Один участник может направить не более трёх работ в трёх номинациях: «Сохраняя народные традиции», «Я и моя семья», «Единение с природой». Принимать снимки будут до 27 декабря. Затем в социальной сети «ВКонтакте» состоится открытое голосование, с помощью которого и выберут победителя. Отправить фотографии можно на электронную почту областного центра коренных малочисленных народов Севера.