Кольское отделение КПРФ отметило 25-летие организации
Представители Кольского отделения партии КПРФ отметили юбилей организации. Ей исполнилось 25 лет.
Екатерина Осиева, секретарь Кольского районного отделения партии КПРФ: «После августовских погромов 1991 года отделение партии КПСС прекратило существование в Кольском районе. После чего в 1999 году 8 октября у нас возродилась опять своя организация КПРФ».
В то время политическое движение в районе возглавил Валентин Васильченко. Он среди почётных участников встречи.
Валентин Васильченко, первый секретарь Кольского районного отделения партии КПРФ: «В то время оказалось, что в Кольском районе всего два коммуниста: я и была Ольга Тимофеевна. Потом приняли в партию одного из местных жителей, нас стало трое. решили организовать ячейку, обратились в обком, что у нас уже есть ячейка. Ну, а потом началась работа».
Постепенно к партии присоединялись и другие активные северяне.
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