Кольское отделение КПРФ отметило 25-летие организации

Начинали с двух активистов, а сейчас в рядах организации более 70 человек! Речь идёт об организации коммунистов из Кольского района.

Представители Кольского отделения партии КПРФ отметили юбилей организации. Ей исполнилось 25 лет.

Екатерина Осиева, секретарь Кольского районного отделения партии КПРФ: «После августовских погромов 1991 года отделение партии КПСС прекратило существование в Кольском районе. После чего в 1999 году 8 октября у нас возродилась опять своя организация КПРФ».

В то время политическое движение в районе возглавил Валентин Васильченко. Он среди почётных участников встречи.

Валентин Васильченко, первый секретарь Кольского районного отделения партии КПРФ: «В то время оказалось, что в Кольском районе всего два коммуниста: я и была Ольга Тимофеевна. Потом приняли в партию одного из местных жителей, нас стало трое. решили организовать ячейку, обратились в обком, что у нас уже есть ячейка. Ну, а потом началась работа».

Постепенно к партии присоединялись и другие активные северяне.

Артур Попов, член фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Особые задачи стоят перед секретарем».

Руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе Александр Клименьев вручил грамоты и подарки лучшим однопартийцам.