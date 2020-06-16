Кольскому району нужны добровольцы, но не комсомольцы!

Лето - пожароопасный сезон, поэтому дополнительные силы для тушения природных пожаров всегда кстати. В Кольском районе продолжается набор добровольцев готовых оказать помощь огнеборцам.

Необходимость в таких волонтерах очевидна. Зачастую они на местах успевают оперативно реагировать на возгорания, возникающие в отдаленных уголках, волонтёры тушат палы и лесные пожары. Каждому участнику за рабочую смену полагается материальное поощрение размером 5 тысяч рублй.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении по ГОЧС Кольского района.