Кольскую ЦРБ захватили условные террористы

Силовые структуры и экстренные службы Мурманской области провели совместные командно-штабные учения по пресечению условного «террористического акта». По оценке руководителя учебной операции, все подразделения, с поставленными задачами справились успешно.

По легенде преступная группировка проникла на территорию Кольской центральной больницы и, захватив заложников, укрылась в одном из помещений, выдвинув неприемлемые политические требования. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативники и экстренные службы. Руководители подразделений в считанные минуты оценили ситуацию и начали спасательную контртеррористическую операцию. В результате условный противник был обезврежен и задержан, а заложники освобождены в целости и сохранности. По оценке руководителя учебной операции, все подразделения, принимавшие участие в КШУ «Метель-2018», с поставленными задачами справились успешно.