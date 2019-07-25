Колыбель атомного подводного флота – Заозёрск посетили шефы из Воронежа

30 лет дружбы связывают Воронеж и одноименную гвардейскую атомную подводную лодку, которая базируется в Заозёрске. Делегация во главе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым прибыла в ЗАТО, чтобы встретиться с экипажем субмарины.

Прежде чем отправиться в Западную Лицу, делегация из Ворожа посетила памятные места Мурманска. Первая остановка у легендарного памятника «Алёша». Далее – мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время», где установлена рубка АПЛ «Курск». После атомный ледокол-музей «Ленин». И уже следующая остановка состоялась на западном берегу Кольского залива - на Абрам-Мысе. Здесь располагается мемориальный комплекс, посвященный зенитчикам, защищавшим заполярное небо в годы Великой Отечественной войны.

Жизнь Заозёрска, городка, имеющего статус закрытого административно-территориального образования, неразрывно связана с атомным подводным флотом. Во время визита делегация Воронежа почтила память экипажа подводной лодки «Комсомолец». Гости возложили венки к подножию стелы.

Состоялось посещение соединения атомных подводных лодок. Встреча с личным составом АПЛ «Воронеж», чтобы своими глазами увидеть быт и службу земляков. Столицу Черноземья и атомный подводный крейсер связывает длительная шефская дружба.

«Испытываю гордость за наш флот. Чувство личной безопасности и страны в целом, - говорит Александр Гусев, губернатор Воронежской области. - Это очень мощная техника и, надеюсь, что крейсер «Воронеж» будет нести ещё долго свою службу. Мурманская земля – героическая. Мы поражаемся той самоотверженности, с которой здесь живут и трудятся люди».

Шефство над субмариной администрация Воронежа взяла в непростое для всей страны время – в 1990 годы. Сейчас российская армия полностью обеспечена, прежние проблемы решены, а добрые отношения и шефские связи продолжают крепнуть.

К примеру, в настоящее время идёт разговор о том, чтобы воронежские школьники смогли посещать АПЛ во время экскурсий.