«Колычевка» - особенная библиотека для жителей Кандалакши

В рамках национального проекта «Культура» и стратегического плана «На Севере – жить» в 2023 году на территории Мурманской области открыли 24 модельные библиотеки. Буквально осенью в Кандалакше открылась в статусе модельной центральная библиотека имени Колычева. Для кандалакшан это событие очень значимое, ведь на протяжении 85 лет библиотека радует своих читателей.

#Колычевка51, так с любовью называют в Кандалакше родную Центральную библиотеку имени Колычева, которая осенью этого года вновь открыла свои двери для читателей, только уже в статусе модельной.

Анна Попова, директор МБУ «Кандалакшская ЦБС»: «Мы очень старались преобразовать эту библиотеку, которую полюбили наши читатели, хотели сделать нечто новое, современное, где интересно было бы проводить время. Получилось современное концептуальное пространство».

Открытие состоялось 9 октября. Читатели ждали его с нетерпением, ведь капитальный ремонт длился два года. И вот, в год своего 85-летия «Колычевская» библиотека готова радовать своих гостей новыми возможностями, которые у неё появились.

Анна Попова, директор МБУ «Кандалакшская ЦБС»: «Благодаря участию в нацпроекте «Культура» у нас появился информационный терминал, у нас есть музыкальное оборудование. Всего этого у нас не было раньше, у нас был богатый фонд, но посетителям чего-то не хватало. Какой-то изюминки».

Светло, комфортно и уютно - такая она - новая модельная библиотека. И чего здесь только нет: зал с проектором, обновлённый книжный фонд, даже есть пространство, где местные мастера проводят свои выставки.

Юлия Качина, заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки имени Николая Колычева, г. Кандалакша: «У нас есть зал информационный, а, например, в краеведческом отделе кандалакшане могут ближе познакомиться со своим краем».

Ольга Голбан, ведущий библиотекарь краеведческого сектора Центральной библиотеки имени Николая Колычева, г. Кандалакша: «После того, как у нас был проведён ремонт нашей библиотеки, у нас теперь появилось два зала краеведческих - зал литературы и поморский. Здесь мы проводим мастер-классы, например, как сейчас, посвященный Новому году».

В этот раз участники новогоднего мастер-класса делали украшение -снежинки из проволоки. Ирина Грачёва - частая гостья «Колычевки», говорит, что эта библиотека для неё особенная.

Ирина Грачёва, постоянный посетитель библиотеки: «Раньше здесь можно было взять книгу и почитать. А вот чтобы сделать что-то своими руками, как я сегодня делала, то это первый раз. Я человек-интеллектуал, я не рукодельница. Но мне приятно, что здесь работают сотрудники, которые могут этому научить».

В библиотеке доступны для посещения различные мастер-классы и клубы по интересам. Роспись одежды, шахматы, литературные встречи и многое другое. Можно уверенно сказать, что на сегодняшний день библиотека имени Колычева – это обновленное многофункциональное учреждение досуга для жителей кандалакшского района.