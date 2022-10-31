30% жителей СЗФО признались, что тратят основную часть зарплаты за две неделиАктуальные телефоны по вопросам поддержки призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО и их семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.22 19:30

«Колычевская осень» - в научной библиотеке состоялись первые областные чтения, посвящённые писателю Николаю Владимировичу Колычеву

Марина Орешко, сотрудник Мурманской областной научной библиотеки: «Николай Колычев – имя одно из самых известных поэтов Мурманской области. Совсем недавно был открыт бюст Николаю Колычеву на Аллее писателей. И вот у нас возникла идея приурочить ко дню рождения этого поэта «Колычевские чтения» устроить. Чтобы на разных площадках могли бы встретиться люди, которые любят поэзию Колычева, которые интересуются этим писателем».

«Колычевская осень» - так называются областные чтения, организованные в научной библиотеке в память о мурманском писателе Николае Владимировиче Колычеве.

Марина Орешко, сотрудник Мурманской областной научной библиотеки: «Николай Колычев – имя одно из самых известных поэтов Мурманской области. Совсем недавно был открыт бюст Николаю Колычеву на Аллее писателей. И вот у нас возникла идея приурочить ко дню рождения этого поэта «Колычевские чтения» устроить. Чтобы на разных площадках могли бы встретиться люди, которые любят поэзию Колычева, которые  интересуются этим писателем».

У участников чтений была возможность поучаствовать в дискуссии, посвященной творчеству писателя, а также посетить мастер-классы от художника Татьяны Шороховой и Анатолия Сергиенко, которые в своё время иллюстрировали книги Колычева.

Анатолий Сергиенко, заслуженный художник, член Союза художников России: «Мы с ним дружили, много книжек делали вместе».

Татьяна Шорохова по профессии художник-оформитель, она уже давно рисует на заказ, создаёт театральные декорации, а также иллюстрирует книги. Например, она создала оформление для детского издания Николая Колычева «Мур-манчанка», которое и принесла показать слушателям. О писателе у неё сохранились самые тёплые чувства.

Татьяна Шорохова, художник: «Я знакома была очень хорошо. Когда я работала в театральной школе, он приходил, мы могли общаться, поговорить. И вы знаете, раньше как-то было так: работа – дом, едешь автобусом, как-то я не замечала многие вещи. А Коля – он такой – ходил по улицам города, он всегда же пешком ходил, говорил, что город Мурманск – это город с лестницами. Действительно, ведь посмотришь! И справа, и слева – везде лестницы».

Нашлось место в обширной программе первых «Колычевских чтений» и для современных детских развлечений.

Марина Орешко, сотрудник Мурманской областной научной библиотеки: «Онлайн у нас проходил флешмоб, во время которого участники создавали видеоролики с чтением стихов Николая Колычева в разных жанрах. У нас уже более 140 работ из разных уголков Мурманской области».

Сотрудники научной библиотеки планируют сделать «Колычевские чтения» доброй ежегодной традицией.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)30% жителей СЗФО признались, что тратят основную часть зарплаты за две недели-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 9 копеек, евро теряет 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили уход региона от мазутозависимости-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект областного бюджета на 2023 год был в центре внимания на встречах губернатора области Андрея Чибиса с депутатами фракций регионального парламента
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика