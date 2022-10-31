«Колычевская осень» - в научной библиотеке состоялись первые областные чтения, посвящённые писателю Николаю Владимировичу Колычеву

Марина Орешко, сотрудник Мурманской областной научной библиотеки: «Николай Колычев – имя одно из самых известных поэтов Мурманской области. Совсем недавно был открыт бюст Николаю Колычеву на Аллее писателей. И вот у нас возникла идея приурочить ко дню рождения этого поэта «Колычевские чтения» устроить. Чтобы на разных площадках могли бы встретиться люди, которые любят поэзию Колычева, которые интересуются этим писателем».

«Колычевская осень» - так называются областные чтения, организованные в научной библиотеке в память о мурманском писателе Николае Владимировиче Колычеве.

Марина Орешко, сотрудник Мурманской областной научной библиотеки: «Николай Колычев – имя одно из самых известных поэтов Мурманской области. Совсем недавно был открыт бюст Николаю Колычеву на Аллее писателей. И вот у нас возникла идея приурочить ко дню рождения этого поэта «Колычевские чтения» устроить. Чтобы на разных площадках могли бы встретиться люди, которые любят поэзию Колычева, которые интересуются этим писателем».

У участников чтений была возможность поучаствовать в дискуссии, посвященной творчеству писателя, а также посетить мастер-классы от художника Татьяны Шороховой и Анатолия Сергиенко, которые в своё время иллюстрировали книги Колычева.

Анатолий Сергиенко, заслуженный художник, член Союза художников России: «Мы с ним дружили, много книжек делали вместе».

Татьяна Шорохова по профессии художник-оформитель, она уже давно рисует на заказ, создаёт театральные декорации, а также иллюстрирует книги. Например, она создала оформление для детского издания Николая Колычева «Мур-манчанка», которое и принесла показать слушателям. О писателе у неё сохранились самые тёплые чувства.

Татьяна Шорохова, художник: «Я знакома была очень хорошо. Когда я работала в театральной школе, он приходил, мы могли общаться, поговорить. И вы знаете, раньше как-то было так: работа – дом, едешь автобусом, как-то я не замечала многие вещи. А Коля – он такой – ходил по улицам города, он всегда же пешком ходил, говорил, что город Мурманск – это город с лестницами. Действительно, ведь посмотришь! И справа, и слева – везде лестницы».

Нашлось место в обширной программе первых «Колычевских чтений» и для современных детских развлечений.

Марина Орешко, сотрудник Мурманской областной научной библиотеки: «Онлайн у нас проходил флешмоб, во время которого участники создавали видеоролики с чтением стихов Николая Колычева в разных жанрах. У нас уже более 140 работ из разных уголков Мурманской области».

Сотрудники научной библиотеки планируют сделать «Колычевские чтения» доброй ежегодной традицией.