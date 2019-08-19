Команда «Хаос» не уничтожена - «Атомный сон» продолжается

Более 150 игроков на выходных собрала страйкбольная игра в районе Пулозера. Сутки в лесу и режиме нон-стоп две команды соревновались за господство в своём игровом микромире.

Последние приготовления – проверка боезапасов, повторение тактики, расстановка сил – и в бой. Ребята в камуфляжной форме с автоматами наперевес будто вышли из компьютерной игры. Задачи те же - уничтожить противника. Это пятые и заключительные состязания страйкболистов в серии ежегодных игр «Атомный сон». Игра собрала команды Мурманской области. Подготовка заняла почти год, а последний месяц стал особенно интенсивным – необходимо было подготовить площадки для боёв и возвести нужные для игры постройки.

«В этом году можно отметить внимательное отношение к играм со стороны властей, заинтересованных лиц: нам активно помогают ДОСААФ, глава Кольского района, правительство Мурманской области, - отмечает Дмитрий Афиногенов, главный организатор страйкбольной игры «Атомный сон». - Интерес к этому высокий. Но мы шли к этому очень долго. Более того, мы сегодня получили подтверждение тому, что в следующем году игра получит статус федеральной, может быть, даже международной».

По сценарию, две команды – пехотный отряд и анархисты – борются за мировое господство после апокалипсиса. Различить игроков помогают повязки определенного цвета – красного у лагеря «Хаоса» и жёлтого – у армейцев. Есть и дополнительные патчи – нашивки, которые выдают страйкболистам с определенными задачами, например, инженерам и медикам и конечно, командующим.

«На самом деле, никто не хочет брать на себя такую ответственность, потому что все приехали поиграть: пострелять, получить драйв, а командир – это человек, привязанный к месту, - говорит Валерий Хоруженко, командир стороны «Пехотный отряд № 37». - Необходимо руководить командой, работать с картой, рацией, навигацией, а не каждый к этому готов. Я немного уже отбегал, я в страйкболе с 2005 года, сам пришёл к тому, что мне хочется больше командовать, чем бегать по лесу».

Андрей Карасёв, командир стороны «Хаос», дополняет коллегу: «Все прочитали сценарий, со всеми командирами проработаны тактики. Это обычная штабная работа».

Бои ведутся с использованием современных устройств связи - раций, GPS-навигаторов, электронных компасов и карт. Но и такие «помощники» не всегда спасают от выстрелов и ранений, даже тех, кто играет роль полевых лекарей.

Злата Кучерявенко, медик стороны «Хаос», делится своими впечатлениями: «Получила ранение, жду, когда пока другой медик пойдёт и меня не начнёт лечить. У нас на десять бойцов по одному медику».

Каждые полчаса открываются новые объекты для пополнения запасов артиллерии или топлива, однако, за ресурсы тоже приходится бороться. Раненные дважды так же выбывают из игры на определенное время и располагаются в «мёртвой» зоне - респауне. Понять, что игрок убит, позволяет главное правило - честность. Ведь в отличие от пейнтбола, пули не оставляют на одежде красочных маркеров.

«Но с другой стороны, у нас большая дистанция, у нас есть разнообразное оружия, в отличие от пейнтбола: автоматы, пистолеты, снайперки, пулемёты – они по прототипу боевых сделаны, - рассказывает Валерий Хоруженко, командир стороны «Пехотный отряд № 37». - Есть пулемёт, который «заливает» шарами местность, чтобы противник не подняли голову. Снайпер стреляет в цель, пистолет – однозначно для ближнего боя. В пейнтболе такого нет, к сожалению».

«Пехотный» отряд по количеству очков опередил «анархистов», но миссию армейцы так и не выполнили. Команда «Хаос» не уничтожена, «Атомный сон» продолжается.