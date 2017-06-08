Команда «КАМАЗ-мастер» осваивает трассы Заполярья

Где ещё готовиться к гонке на выносливость и тестировать в экстремальных условиях автомобиль, если не за полярным кругом? Легендарная команда «КАМАЗ-мастер» показала в интернете съёмки январских тренировок на Кольском полуострове.

После победы в ралли «Дакар» в 2017 году гонщики отправились в Мурманскую область. На заброшенном аэродроме под Кировском соорудили снежные трамплины и трассы. В таких условиях бесстрашный гонщик Эдуард Николаев смог разогнать машину до 140 км/ч и совершить прыжок длиной в несколько метров. Вчера видеоролик с полётами гоночного грузовика появился во всемирной сети и собрал уже более 30 тысяч просмотров.