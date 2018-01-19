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День за днём с «Арктик-ТВ»19.01.18 19:30

Команда КВН «Морская академия» прошла в сезон Высшей Лиги Клуба весёлых и находчивых

После новогодних праздников в Сочи прошёл фестиваль команд КВН «КиВиН 2018». Мурманскую региональную лигу представляли сразу 4 команды, но по результатам отбора лучшей стала  «Морская академия». Студенты МГТУ показали отличные результаты на фестивале и единогласным решением членов жюри были отобраны в Высшую Лигу. Эмоции от поездки и выхода в телевизионную лигу у участников команды самые положительные.

Нынешний фестиваль КВН стал самым результативным для участников из Мурманской лиги. На сегодняшний день столица Заполярья - единственный в России город, который за короткое время был представлен в Высшей Лиге сразу двумя командами. «Сборная города Мурманска» в этом сезоне активно помогает начинающей команде в написании шуток, даёт уроки актёрского мастерства и делится советами хороших выступлений.

- Действительно, наша сборная внесла огромный вклад в формирование этой команды, - рассказывает Герман Иванов, капитан команды «Сборная города Мурманска». - Естественно, это и их вклад в победу, потому что это не просто. Это и их большой труд. Это всё наконец-то сошлось вместе».

В конце февраля-начале марта стартует новый сезон, где наши «моряки» поборются за звание чемпиона 2018 года с именитыми командами: «Русская дорога», «Борцы», «Вятка», «Раисы», «Плюшки» и «Сборная цирка». А прежде чем мы увидим первую игру, 28 января в 22.30 на «Первом канале» покажут выпуск с участием команды «Морская академия».

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