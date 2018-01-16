Команда КВН «Морская академия» прошла в сезон высшей лиги КВН 2018 года

С 4 по 16 января юмористы из МГТУ покоряли всех собравшихся на фестивале «КиВиН» в Сочи своим искромётным юмором и любовью к игре.

Команда КВН «Морская академия» успешно выступила во втором туре «КиВиН-2018» и стала участником гала-концерта. На нём был определен состав телевизионных лиг: премьер- и высшей. Вместе с «Морской академией» в гала-концерте выступало ещё 31 команда КВН.

В итоге наши земляки одержали победу, и в нынешнем году представят Мурманскую область на телевизионной версии Высшей лиги КВН.

Международный фестиваль «КиВиН-2018» – это площадка, на которой команды со всего мира могут показать себя и попасть в одну из лиг, что дает путевку в большую жизнь КВН.