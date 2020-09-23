Команда КВН «Мурманск – столица Арктики» усиленно готовится к предстоящему полуфиналу в Москве

В ближайшее воскресенье состоится первый полуфинал Высшей лиги КВН, в котором сыграет и наша северная команда «Мурманск – столица Арктики». О том, как идёт подготовка, весёлые и находчивые рассказали главе администрации города.

Команда КВН «Мурманск – столица Арктики» сейчас усиленно готовится к предстоящему полуфиналу в Москве. Несмотря на репетиции и напряженную работу над материалом, коллектив нашёл время, чтобы поделиться своими впечатлениями от состоявшихся игр и рассказать о планах на выступления.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Ребята у нас классные, мы видим их успехи, мы гордимся их успехами и, конечно, в КВНе, как в любом другом виде спорта, очень важна поддержка, которую команда видит в зале, которую она чувствует, которая происходит дистанционно, когда за них болеет весь город-герой Мурманск и вся Мурманская область».

Всех секретов на полуфинал квнщики раскрывать не собираются, но обещают, что выступление будет смешным.

Накануне у них состоялся первый показ перед Александром Масляковым, который одобрил большую часть подготовленного сценария. В свою очередь северяне делают всё возможное, чтобы помочь землякам в их непростом деле на поприще юмора.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Все последние годы мы использовали любую возможность, чтобы ребятам помочь, решали любые проблемы, которые у них возникали в тяжёлом, на самом деле, труде – КВНе».

Площадкой для онлайн-встречи глав с юмористами стал Дом молодёжи, в котором недавно сделали ремонт. Это уникальное место объединило многих творчески одаренных северян, которые собираются в этих стенах и так же репетируют свои выступления, правда, для Региональной и Молодёжной лиг.