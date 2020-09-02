Команда КВН «Сборная Алакуртти» из Мурманской области стала лучшей в Смоленске

Артёма Халуева, единственного и неповторимого фронтмена и участника сборной, признали лучшим актером на Кубке губернатора Смоленской области. Капитан команды блестяще выступил на региональной игре КВН, которая состоялась 1 сентября.

Всего в ней приняли участие команды из Мурманской области, Москвы, Севастополя, Костромы, Ярославля, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.

По итогам выступления заполярный военный был признан лучшим.