Команда КВН «Сборная Снежногорска» вернулась домой с очередной наградой

На этот раз у них в руках оказалась ещё одна птица – «Большой КиВиН» в тёмном. О том, какие юмористические вершины команда готовится покорять дальше, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Команда КВН «Сборная Снежногорска – Мурманск – столица Арктики» вновь порадовала своих поклонников. Пандемия внесла свои коррективы в подготовку к играм, но это не помешало весёлым и находчивым взять 3-е место на ежегодном фестивале «Голосящий КиВиН-2020» в городе Светлогорске. Своими впечатлениями от игры поделился капитан команды Сергей Жариков.

Сергей Жариков, капитан команды КВН «Сборная Снежногорска, Мурманск – столица Арктики»: «Ощущение, конечно, немного усталость, потому что в связи с пандемией переносились игры и у нас получилось, что поездка в Светлогорск практически наложилась на поездку на ¼ финала. Поэтому готовились из последних сил. Но фестиваль получился».

На этом «Сборная Снежногорска» останавливаться не собирается. Впереди полуфинал Высшей Лиги, подготовка к которому идёт полным ходом.

Алексей Шамов, руководитель официальной Мурманской лиги КВН: «У нас в этом сезоне сейчас одна задача, которой подчинены все силы мурманского КВН – это сделать хорошую полуфинальную игру «Сборной Снежногорска». Если у нас получится пройти дальше, то мы будем воевать в финале за какие-то награды».

Интерес к мурманскому КВНу растёт с каждым годом. Всё больше начинающих команд хотят попробовать свои силы. Заявки на участие в играх Мурманской лиги поступают из разных регионов России. В планах организаторов – провести ревизию Мурманских коллективов и устроить фестиваль, когда это будет возможно.