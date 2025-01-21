Команда КВН «Заполярье» прошла во второй тур 36-го Международного фестиваля «КиВиН-2025»

Событие собрало больше 500 команд со всей России. Благодаря поддержке правительства Мурманской области и губернатора Андрея Чибиса в этом году Кольское Заполярье представляют 11 команд.

Во время первого тура в течение нескольких дней редакторы и продюсеры КВН просматривали выступления всех коллективов и отбирали лучших.

Мурманская команда «Заполярье» выступила успешно и прошла во второй тур. Кроме того, пять команд региона получили повышенный рейтинг, что даёт возможность играть в лигах более высокого статуса.

Среди них: «Канат», «Эффект Доплера», «Изи», «Сборная Медицинских работников» из Мурманска и «ОЛКОН» из Оленегорска.

Завершится 36-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025» 24 января.