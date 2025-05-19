Команда КВН «Заполярье» успешно выступила в 1/4 финала телевизионной Международной лиги КВН и прошла в полуфинал

Команда «Изи» не прошла в следующий этап, но показала достойный результат.

В четвертьфинале, который состоялся в Минске, приняли участие 17 команд из России и Беларуси. Команда КВН «Заполярье» набрала 73 балла, что позволило ей пройти в полуфинал.

Команда КВН «ИЗИ» набрала 67 баллов.

В жюри вошли известные деятели культуры и спорта Беларуси: ведущий белорусского телеклуба «Что? Где? Когда?» Алесь Мухин, певец Тео, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту Наталья Цилинская и другие.