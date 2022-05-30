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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.22 19:30

Команда КВН «Заполярье» вернулась из Перми, пройдя в четвертьфинал Первой лиги

10 дней наша команда КВН «Заполярье» провела в Перми. В этом городе проходили игры Первой телевизионной лиги. С мурманскими юмористами за право пройти в ¼ финал боролись ещё 22 команды. Конкуренция большая, азарт здоровый.

10 дней наша команда КВН «Заполярье» провела в Перми. В этом городе проходили игры Первой телевизионной лиги. С мурманскими юмористами за право пройти в ¼ финал боролись ещё 22 команды. Конкуренция большая, азарт здоровый.

Екатерина Красовская, участница команды КВН «Заполярье»: «В Высшей лиге я участвовала, в первой никогда не играла. Но отмечу, что игра в телевизионной лиге КВН сильно отличается от Высшей».

Анастасия Росквас, участница команды КВН «Заполярье»: «Это было очень круто и очень интересно. Всё-таки это Первая телевизионная лига. Ты видишь, как это всё работает. Так интересно за этим наблюдать».

Выступление каждой команды включало в себя три конкурса: приветствие, ситуацию и финальный рывок. Артисты готовились серьёзно, ведь борьба ожидалась нешуточная. Помимо редактуры, изнуряющих репетиций им пришлось столкнуться и с другими трудностями. Например, поиском реквизита в незнакомом городе.

Артём Кириллов, участник команды КВН «Заполярье»: «Мы искали два мотоцикла. Когда выйдет эфир, вы увидите, что там два спортбайка. В строительном магазине закончился пеноплекс, из которого делается реквизит. Мы приезжаем в строительный, а его нет, потому что все квнщики его скупили. И где его искать? Мы по всему городу бегали».

Несмотря на трудности, ребята справились. А по-другому быть не могло, ведь команда «Заполярье» – сборная опытных квнщиков, которые давно и прочно влюблены в эту игру. На сцену выходят 11 человек, а всего в составе 22. Каждый играет свою роль в одном большом деле.

Артём Кириллов, участник команды КВН «Заполярье»: «Произошло слияние нескольких команд: «Сверхразум», «Для Вас», «Сборная Алакуртти», «Сборная учителей» и все-все-все. Какая-то команда отличалась колоритом, другая команда – текстовым юмором, кто-то играл на сцене больше, кому-то хотелось движухи».

Анастасия Росквас, участница команды КВН «Заполярье»: «Мы можем всё. У нас есть все: певцы, талантливые актёры, танцоры, разнообразные люди. Я считаю, что это очень круто. И кривляки».

Набрав ярких представителей разных команд, получилось создать универсальную, способную покорить всех сборную. Для «Заполярья» была разработана специальная концепция игры. Необычный стиль покорил не только наших зрителей, которые видели их выступление на фестивале Мурманской лиги, но и членов жюри Первой телевизионной.

Екатерина Красовская, участница команды КВН «Заполярье»: «У нас была концепция: мальчики стоят, а женская часть, а мы были все, условно говоря, под одним именем Катенька. То есть, одна девочка стоит, он говорит: «Что-то нам нужно добавить сексуальности. Выходит другая девочка – сексуальная и тоже Катенька. Потом нам не хватает колорита, тогда выхожу я, например. Дарить подарки будут – выходит Арина».

Пройдя в четвертьфинал Первой лиги, нашим юмористам предстоит новое путешествие. С 18 по 20 июня они вновь выступят в Перми.

Посмеяться над шутками наших квнщиков можно и раньше, они выступят на игре Мурманской лиги, которая  состоится уже 5 июня в ДК имени С.М. Кирова.

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