Команда «МЭС» открыла футбольный сезон победой!

В столице Заполярья открыли очередной футбольный сезон. Команды различных предприятий Мурманской области встретились на турнире, чтобы отвлечься от трудовых будней и, конечно, чтобы одержать победу над соперниками. В игре приняли участие сотрудники АО «МЭС».

На Центральном стадионе Профсоюзов открыли новый футбольный сезон любительской лиги. Участие в соревнованиях по системе 8 на 8 принимают команды, которые всю зиму играют в зале. Несмотря на непогоду, первые встречи обещают быть жаркими во всех смыслах. К борьбе за медали и места в корпоративном дерби присоединилась и команда «Мурманэнергосбыта».

Александр Бровков, капитан команды по мини-футболу «МЭС: «Настрой есть, дух всегда боевой, мы заряжены, готовы победить!».

Летний футбольный сезон короткий, но долгожданный. За два тайма, каждый из которых длится 25 минут, команда «МЭС» должна показать превосходство на поле.

Дмитрий Чебыкин, заместитель генерального директора АО «МЭС» по безопасности: «Футбол - это спорт номер один в мире, он объединяет, создаёт атмосферу. Я всю жизнь занимался этим видом спорта и хочу сказать, что от этого вида спорта только положительные эмоции, других не существует».

В первом же матче игроки команды «МЭС», не смотря на сопротивление сильных соперников, одержали победу со счётом 1:0. Футболисты «Мурманэнергосбыта» в очередной раз достойно выступили на спортивной арене и смогли отстоять честь ресурсоснабжающего предприятия.