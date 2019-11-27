Команда «Мурман» готовится принять соперников на своём поле – стадионе «Строитель»

Стадион «Строитель» в Мурманске готовится принять Чемпионат суперлиги по хоккею с мячом. Чтобы команда «Мурман» достойно встретила гостей на своей территории, Мурманский морской торговый порт помог привести в порядок помещения и оборудование спортивной арены.

На льду стадиона «Строитель» идёт тренировка. Тактику и удары отрабатывает детская команда по хоккею с мячом Мурманской спортивной школы олимпийского резерва № 4. Помимо этой ледовой арены ребята используют ещё несколько площадок в черте города. Но здесь молодые хоккеисты чувствуют себя комфортней всего.

Перед первым домашним матчем хоккейного клуба «Мурман» суперлиги этого сезона стадион «Строитель» основательно обновили. Помог в этом Мурманский морской торговый порт. Внутри отремонтировали раздевалки, сделали комнату отдыха с душевой и баней, закупили современное устройство для заточки коньков. Со стороны ледовой арены отремонтировали входную группу. Да и аудиооборудование стало качественней - теперь комментаторов будет слышно в любой точке стадиона. Такие обновки полезны и для начинающих хоккеистов. Когда тренироваться удобно, улучшаются и результаты воспитанников спортивных школ.

«Мурманский морской торговый порт помог нам с приобретение инвентаря, с их помощью в прошлом году была отремонтирована раздевалка, - рассказывает Андрей Марковиченко, тренер по хоккею с мячом СШОР № 4 г.Мурманска. - В этом году ещё душевую они нам сделали. Финансовую поддержку оказывают во время поездок на сборы, финансирует СШОР».

Главное на хоккейном поле - лёд. От его качества зависит скорость и маневренность игроков. Да и мяч по ровной поверхности закатывать в ворота куда удобнее, чем по бугристому покрытию.

«В прошлом году при поддержке Мурманского морского торгового порта была приобретена заливочная машина «Замбони», - говорит Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман». - Самое главное то, что по нашим рекомендациям она собиралась. Увеличены были баки воды и ширина ножа. Сейчас она за 19 минут может подготовить лёд. Это очень важно в перерыве матча, когда время очень ограничено, всего 20 минут».

ХК «Мурман» на лёд обновлённого «Строителя» выйдет уже 30 ноября. Наши хоккеисты проведут домашнюю игру с командой «Волга» из Ульяновска.