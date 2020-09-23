Команда Мурманской области успешно выступила мастерство в финале VIII Национального чемпионата «WorldSkills Russia»

Молодые профессионалы из Мурманской области показали свое мастерство в финале VIII Национального чемпионата «WorldSkills Russia» и получили награды.

Самое значимое и масштабное всероссийское соревнование профессионального мастерства среди школьников и студентов состоялось в этом году в очно-дистанционном формате. Команду Мурманской области представили 20 обучающихся школ и колледжей.

Ангелина Боташева положила в копилку нашей сборной бронзовую медаль, которую получила в номинации «Медицинский социальный уход» в возрастной группе юниоров 14-16 лет. Ещё три награды за профессионализм – получили Игорь Зуев, студент Мурманского индустриального колледжа; Магихалум Ахмедова, студентка Мурманского медицинского колледжа и Софья Самбор, обучающаяся Центра профориентации «Профстарт».

Своим успехом команда обязана опытным наставникам, которые подготовили ребят к выступлению на чемпионате.