Команда национальной молодёжной хоккейной лиги «Арктика» блестяще завершила очередную игру, отыгравшись за поражение в начале сезона

В этот раз мурманские хоккеисты встретились с командой «Россошь» из одноимённого города в Воронежской области.

Первый период запомнился двумя уверенными атаками нападающих «Арктики» Алексея Рыбина и Виктора Васина, поразившими ворота гостей. Однако во втором периоде соперники довольно быстро сравняли счёт. Третий период победителя так и не выявил, но удачная серия буллитов принесла «Арктике» желаемый результат.

Победный бросок нанёс Аристарх Фальковский, завершив игру со счётом 3:2.

Мурманчане благополучно вышли в плей-офф. Для «Арктики» это победа была необходима, теперь команде открываются неплохие возможности для борьбы за призовые места в следующем этапе чемпионата.

Напомним, первая встреча с «Россошью» закончилась поражением для северян, однако, наши ребята взяли реванш, победив в овертайме. Теперь серия игр 1/8 финала переезжает в Мурманск.

Сейчас фанаты ждут ещё два матча «Арктики», которые пройдут на домашнем льду. Следующие игры с клубом «Россошь» состоятся 16 и 17 марта. Вход на трибуны Ледового дворца Мурманска будет бесплатным. Начало в 19.00.