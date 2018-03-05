Команда «Норманны» «выпрыгнула из штанов»

В минувшие выходные в Мурманске определили команду самых сильных знатоков. В турнире за «Кубок Арктики» боролись интеллектуальные игроки не только из столицы Заполярья, но и гости из других городов России.

На прошлой неделе команда мурманских знатоков «Норманны» стала победителем первого этапа Чемпионата России по брейн-рингу в Москве, сборную «Сколково» они обыграли всухую. Их блестящую игру транслировали в эфире одного из федеральных каналов.

- Мы видим, что лидеры этого движения в Мурманске пробились фактически уже на федеральный уровень. Вчера мы были свидетелями, как это наглядно происходит, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. - Это всё говорит о том, что те условия, которые созданы в Мурманске для развития молодёжи, движения инициатив, дают хорошие плоды.

- Победа в таких интеллектуальных играх показывает высочайший потенциал и интеллектуальный уровень города вообще и мурманского образования, как такового, - заметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Дома «Норманнам» тоже пришлось постараться, чтобы победить в интеллектуальной схватке с сильнейшими знатоками со всей России. 60 команд приехали в Мурманск побороться за «Кубок Арктики». В программу турнира вошли игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра». Забегая вперёд, стоит сказать, что наши знатоки отстояли честь, не дав соперникам шанса увезти главный трофей.

- Мы сегодня выпрыгнули из штанов, потому что этот турнир он действительно междугородный, межрегиональный. К нам приехало очень много команд из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Серпухова, из Тюмени, - говорит Михаил Савченко, капитан команды «Норманны», организатор турнира. – Мы не ждали, что сыграем настолько хорошо, но, видимо, родные стены помогают.

«Норманны» стали абсолютным чемпионом и обладателем хрустальной совы. Теперь победителям турнира предстоит подготовиться к Чемпионату мира по игре «Что? Где? Когда?», который состоится в Армении в ноябре.