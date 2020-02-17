«Команда перемен»: три входят, один выходит

Сегодня на оперативном совещании губернатор представил трёх новых членов правительства: главу Минобра, министра по внутренней политике и руководителя Министерства цифрового развития. Все они неместные, стоит отметить, что ключевые посты в « команде перемен» достаются опять прекрасной половине человечества.

Исполняющим обязанности министра образования и науки Мурманской области стала Анна Головина из Чувашии. Выпускница университета им. Ульянова, по специальности - преподаватель физики, а так же финансы и кредит. Она кандидат педагогических наук. Ранее работала начальником управления молодёжной политики Министерства образования и молодёжной политики Чувашии. Занималась проектами модернизация высшего образования.

Министром цифрового развития Мурманской области назначен Иван Пархоменко. До недавнего времени он работал в Департаменте информационных технологий «Smart City Lab», где отвечал за реализацию крупных проектов по цифровизации городского пространства в Москве. Теперь столичные практики Пархоменко должен применить в Заполярье.

Руководить Министерством внутренней политики отныне будет Вера Леонова. По словам Андрея Чибиса, она имеет большой опыт в избирательных кампаниях, в частности, работала на выборах в Чувашии и Рязанской области. Так же Вера Леонова занимала пост руководителя Департаментом развития муниципальных образований в правительстве Вологодской области.

Губернатор пожелал новобранцам успехов, однако, предупредил, что на раскачку у новых министров совсем не времени. Глава региона также сообщил об уходе с поста министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, нашего земляка Олега Костенко.