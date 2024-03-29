Команда по хоккею с мячом «Мурман» остаётся в суперлиге, а пост главного тренера спортсменов займёт Николай Ярович

Об этом и не только рассказали на брифинге по итогам хоккейного сезона.

Чемпионат России по хоккею с мячом закончился для ХК «Мурман» на 12 строчке турнирной таблицы. Команда забила в этом сезоне 85 мечей в ворота соперников, а вот пропустила 138. По итогу есть к чему стремиться и над чем работать.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Команда существует в Мурманской области давно, а в суперлиге мы играем с 2018 года, сезоны складывались по-разному у команды «Мурман», в основном, 11-е и 12-е места, лучший сезон был 2022-2023, когда мы заняли 10-е место. Этот сезон мы заканчиваем на 12-ом месте».

Почти год «Мурман» тренировал выходец мончегорского хоккея Эдуард Саксонов, но недавно он решил покинуть клуб.

Какое-то время имя нового главного наставника не было известно, теперь же руководство команды раскрыло подробности рокировки. Следующий год ребята будут играть под руководством Николая Яровича, который с 2018-го по 2022 год тренировал архангельский «Водник», за это время эта команда дважды становилась победителем международного турнира «ExTe Cupen», финалистом розыгрыша Кубка России и бронзовым призёром чемпионата России.

Александр Масько, руководитель попечительского совета ХК «Мурман»: «С точки зрения тренерского состава, много было разговоров о том, почему, как. Мы действительно заключали контракт на один год, готовы были его продолжить, но Эдуард принял своё решение. Он решил остаться в спортивной сфере, но не в профессиональной».

Помимо Эдуарда Саксонова команда расстаётся ещё с одним членом тренерского состава – Александром Вихаревым.

Александр Масько, руководитель попечительского совета ХК «Мурман»: «Для нас это сложная история, потому что мы занимаемся тем, чтобы заполнить эту нишу. Эдуарду хочется сказать спасибо, несмотря на результаты, он старался, это видно было по его эмоциям, видно было по работе с командой. И игроки, и я, и руководство клуба отмечают, что работа была проделана большая».

По мнению руководства хоккейного клуба, командный состав был хороший и совсем немного не дотянули до выхода в плей-офф. Как считают специалисты, этому послужило несколько факторов. Один из них – ограниченное финансирование, который, впрочем, удалось решить. «Мурман», как и прежде, продолжит играть в суперлиге.