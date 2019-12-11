День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.19 19:30
Команда по мини-футболу из Мончегорска отправится в столицу
В Мурманске прошли соревнования по мини-футболу. Команда-победитель по итогам игр будет представлять Заполярье на столичных состязаниях в следующем году.
Мурманск примет II этап соревнований программы «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье», которая реализуется Ассоциацией мини-футбола России совместно с компанией «Норникель». Турнир состоится в легкоатлетическом манеже 10 и 11 декабря.
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