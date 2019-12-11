Команда по мини-футболу из Мончегорска отправится в столицу

В Мурманске прошли соревнования по мини-футболу. Команда-победитель по итогам игр будет представлять Заполярье на столичных состязаниях в следующем году.

Мурманск примет II этап соревнований программы «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье», которая реализуется Ассоциацией мини-футбола России совместно с компанией «Норникель». Турнир состоится в легкоатлетическом манеже 10 и 11 декабря.