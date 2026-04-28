Команда правительства Мурманской области победила на региональном этапе первой Всероссийской Спартакиады государственных гражданских и муниципальных служащих

Участники продемонстрировали не только спортивные навыки, но и целеустремленность, выносливость, умение работать в команде.

Спортивные состязания проводили в плавательном бассейне в Коле и Легкоатлетическом манеже в Мурманске. Два дня участники соревновались в плавании, баскетболе, лёгкой атлетике, шахматах, настольном теннисе и мини-футболе.

По итогу всех состязаний победителями общего зачёта стали сотрудники правительства Мурманской области. В призёрах – администрации Мурманска и Мончегорска.

По итогам спартакиады будет сформирована команда, которая отправится на межрегиональный этап. Его проведут в сентябре в Ленинградской области.