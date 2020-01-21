Команда «Сборная Снежногорска» проходит второй отборочный тур международного фестиваля «КиВиН-2020»

Команда КВН «Сборная Снежногорска» проходит второй отборочный тур международного фестиваля «КиВиН-2020», который будет проводиться в Сочи.

Этой новостью юмористы поделились в своей группе в соцсети. Если наши квнщики пройдут в Высшую или Премьер-лигу, то станут участниками заключительного концерта. Он состоится в Зимнем театре.

Напомним, в этом году Мурманскую область на XXXI международном фестивале «КиВиН-2020» представляют 7 команд: «Сборная Снежногорска», «Сверхразум», «Для Вас», «Суровые парни», «Семейные ценности», а также чемпионы сезона мурманской лиги – «Сборная Алакуртти» и «Ой, всё». Фестиваль продлится до 24 января.